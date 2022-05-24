В Энергодаре была задержана диверсионная группа из уголовников и членов теробороны

По словам замглавы регионального МВД, одного из членов группы записали туда насильно.

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В запорожском городе Энергодар была задержана диверсионная группа из пяти человек. Как сообщил замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, в задачи группы входило запугивание местных жителей, которые «увидели, что русские принесли мир и безопасность».

«На днях в Энергодаре Запорожской области была задержана диверсионная группа из пяти человек. Она состояла из двух уголовников и трех тероборонцев. Причем там один из них вообще был насильно туда записан», - отметил Селиванов в эфире Первого канала.

Ранее на главу городской администрации Энергодара Андрея Шевчика было совершено покушение. В результате взрыва, организованного украинскими диверсантами, пострадали сам мэр и двое его охранников.