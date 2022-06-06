Глава спецслужбы Финляндии удивлен поведением России относительно намерений страны вступить в НАТО

Представитель властей добавил, что в России якобы «заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет».

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Власти Финляндии отмечают отсутствие давления со стороны Российской Федерации на планы по вступлению страны в Североатлантический альянс.

Так, руководитель полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари назвал этот факт «удивительным» и был рад тому, что «ничего не происходит». Об этом он рассказал в беседе с изданием Financial Times.

«Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивный момент также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество», - приводит его слова издание.

Представитель финских властей добавил, что в России якобы «заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция страны остается неизменной относительно вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Он указал на то, что без исполнения требований официальной Анкары, расширения Североатлантического альянса за счет вступления этих двух стран не случится.