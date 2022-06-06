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Трудятся ежедневно: кадры работы саперов ВС РФ по разминированию сельхозугодий в ЛНР

05:02 06.06.2022
Самую большую сложность представляет объем разминирования: перед тем, как выпустить на поля сельскохозяйственную технику, необходимо убедиться в их безопасности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры оказания помощи населению Луганской Народной Республики в разминировании сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения.

Один из военнослужащих инженерного подразделения Воздушно-десантных войск рассказал, что саперы каждый день проводят работы по разминированию местности. В частности, обезвреживают от мин поля, предназначенные для выращивания сельхозкультур.

«Заявки на проведение работ поступают ежедневно. Единственная сложность в работах - это объем: разминировать поля перед тем, как выпустить на них технику, убедиться, что это безопасно. Вдобавок погодные условия немного утяжеляют работу. Но саперы Воздушно-десантных войск всегда готовы выполнить любую поставленную задачу. Работаем в двойках по полчаса, практически каждый день», - сообщил он.

Местный житель отметил, что на сегодняшний день «разминировано практически все». Поля обрабатываются химическими препаратами для дальнейшего искоренения сорняков.

«Если остались какие-то небольшие участки, я думаю, это вопрос нескольких недель. Но это не критично. Основные площади разминированы, готовы. Мы их обрабатываем. На данный момент на этом поле происходит посев подсолнечника и параллельно сразу же внесение гербицидов, которые помогут нам убрать все сорняки с этого поля. В результате оно будет чистое и это позволит получить хорошие быстрые всходы», - поделился он.

Луганчане рассказывают, что мирная жизнь постепенно налаживается: «потихоньку пытаемся удобрять, сеять, обрабатывать почву». Прежде поля были заминированы и тогда было тяжело.

Ранее сообщалось, что благодаря усилиям военнослужащих Вооруженных сил России разминировано более 2,6 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР. Было обнаружено и обезврежено около 13 тысяч взрывоопасных предметов.

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