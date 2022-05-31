ВС РФ разминировали более 2,6 тысячи гектаров в ДНР И ЛНР

Обнаружено и обезврежено около 13 тысяч взрывоопасных предметов, из них за сутки - 195.

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Военнослужащие ВС РФ и спасатели проверили в ходе выполнения операций по разминированию более 2,6 тысячи гектаров на территории ЛДНР. Об этом сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 604,94 гектара», - сказал он.

Начальник НЦУО уточнил, что за последние сутки проверены двадцать три гектара, были успешно обследованы тридцать пять зданий, в том числе тринадцать социально значимых объектов, а также один мост и почти десять километров дорог.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры разминирования бойцами ЗВО освобожденных территорий Харьковской области. Военные инженеры ежедневно находят и извлекают из земли около сорока противотанковых мин на дорогах и сельскохозяйственных полях.