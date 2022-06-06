Зеркальный ответ: в Южной Корее сообщили о совместном с США пуске 8 ракет после запусков КНДР

В воскресенье, 5 июня, Северной Кореей в сторону Японского моря были выпущены восемь баллистических ракет.

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По информации СМИ, Южная Корея и США произвели запуск восьми баллистических ракет в сторону Японского моря в ответ на запуски КНДР днем ранее. Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея заявил, что союзники произвели запуски ракет класса «земля-земля».

Запуски «по различным целям» были осуществлены с 4:45 по 4:55 по местному времени (с 22:45 по 22:55 по московскому времени, 5 июня). Данную информацию со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Также в пресс-релизе сообщается, что данные запуски «продемонстрировали способность и готовность для нанесения немедленных точечных ударов по источникам провокаций, а также их (союзников. - Прим. ред.) командование и поддержку сил».

Немногим ранее в Южной Корее заявили, что КНДР выпустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря. Сообщалось, что 5 июня, с 9:08 по 9:43 (с 03:08 по 03:43 по московскому времени) были зафиксированы «восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест».