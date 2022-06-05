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В Сеуле заявили, что КНДР выпустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря

Максим Крюков
05:16 05.06.2022
Боеголовки были запущены как минимум из двух мест.
В Сеуле заявили, что КНДР выпустила восемь баллистических ракет в сторону Японского моря
© Фото: Irgc Official Webiste, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Северная Корея в воскресенье утром запустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Данные предоставил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9:08 по 9:43 (с 03:08 по 03:43 мск) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», - говорится в заявлении.

Как отметили в комитете, ракеты были выпущены как минимум из двух локаций. При этом не уточняется, где находятся другие позиции и сколько их. В ведомстве добавили, что военнослужащие Южной Кореи, сотрудничая с Соединенными Штатами Америки, сохраняют оборонную готовность и следят за развитием событий.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запуск ракеты был произведен в рамках восемнадцатой демонстрации силы непокорного режима в этом году.

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