Президент Сербии Вучич обратится к нации после отмены визита главы МИД РФ Лаврова

Глава российской дипломатии должен был обсудить с президентом Сербии вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия.

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Власти Черногории, Северной Македонии и Болгарии закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российской дипломатии должен был прибыть с рабочим визитом в Сербию 6-7 июня, сообщает местное издание «Вечерние новости».

В связи с отменой визита главы МИД РФ в Сербию Александр Вучич запланировал обращение к нации. Это должно произойти в эфире «Национального телевидения республики», которое и сообщило о подготовке выступления.

В Сербии Сергей Лавров должен был встретиться с президентом Александром Вучичем, главой МИД страны, председателем парламента и патриархом. Стороны планировали обсудить вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, а также вопросы международной повестки.