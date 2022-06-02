В стране и мире Небензя: Запад совершает военное преступление, наводняя Украину оружием Вадим Синицын Дипломат подчеркнул, что предоставленное вооружение используются украинской стороной для обстрела мирных кварталов Донбасса. © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости Читайте нас на: Страны Запада совершают военное преступление, продолжая поставлять на Украину огромное количество оружия. Такое мнение озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что предоставленное вооружение используются украинской стороной для обстрела мирных кварталов Донбасса. Этим Киев занимается на протяжении последних восьми лет. «Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», - заявил представитель РФ при ООН. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя допустил, что Украина расплачивается с Европой зерном за военную помощь. Дипломат отметил, что экспорт идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС. Небензя также обратил внимание коллег из ООН, что мировой продовольственный кризис начался гораздо раньше конфликта на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика