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Тотальная очистка и робот-помощник: как саперы избавляют освобожденные территории в ЛНР от мин ВСУ

Валентин Гвоздев
20:30 06.06.2022
Саперы ежедневно находят десятки взрывоопасных предметов. При этом зачастую встречаются противотанковые и противопехотные мины как советского, так и западного производства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Тишину над освобожденными территориями в Луганской народной республике, к которой уже успели привыкнуть, нарушает мощный взрыв. Однако бояться нечего, ведь это контролируемый подрыв, а именно результат работы саперов международного противоминного центра. В течение восьми лет данные территории находились под контролем ВСУ. И украинские военные, уходя, оставили после себя множество смертельно опасных ловушек.

Саперы обозначают обнаружение взрывоопасного предмета рукой, поднятой вверх. Командир группы разминирования по уже проверенному проходу направляется к месту обнаружения, чтобы идентифицировать находку и определить, на сколько безопасно ее извлекать. Так, военные нашли противотанковую мину, установленную на неизвлечение - при попытке ее снять произойдет детонация. Подобные находки уничтожают на месте накладным снарядом.

Саперы ежедневно находят десятки взрывоопасных предметов. Зачастую встречаются противотанковые и противопехотные мины как советского, так и западного производства. Специалисты международного противоминного центра в ЛНР работают не первый месяц, и в настоящее время работы предстоит проделать еще очень много, поэтому с этого месяца в народной республике появилось свое представительство Центра, чтобы повысить эффективность работы и исключить бюрократические проволочки.

Начальник представительства международного противоминного центра в ЛНР Игорь Павелко рассказал, что мины ставятся нестандартно, поэтому определить схему их расстановки невозможно, вследствие чего приходится проводить сплошную очистку местности. Именно для этого в арсенале саперов есть незаменимый механический помощник «Уран-6», который зарекомендовал себя еще в Сирии.

Робототехнический комплекс используют при самой высокой плотности минирования. По сути он буквально перемалывает перед собой землю вместе со взрывоопасными предметами. «Урану-6» не мешает ни высокая трава, ни погода, а эффективность этого робота давно оценили по достоинству в инженерных войсках.

Российские саперы ведут работы по разминированию на участке магистрального газопровода, который обеспечивал топливом около двух миллионов человек. Он не функционирует с 2014 года. В то время он был поврежден с нескольких местах, и несмотря на то, что ВСУ выбили с данных территорий еще три месяца назад, возможность начать восстановительные работы появилась только сейчас.

Когда российские военные инженеры завершили свою работу, за дело могут приступать энергетики народной республики. Теперь осталось лишь подписать акт передачи участка, которым саперы ВС РФ, по сути гарантируют безопасность этих территорий.

Напомним, отряд пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР и Сводный отряд пиротехнических работ МЧС России проводят разминирование вдоль ЛЭП от поселка городского типа Тельманово до села Гранитное в Донецкой Народной республике. В МЧС ДНР указали, что работы осложняются за счет наличия десятка противотанковых и смешанных полей.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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