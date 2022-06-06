Байден объявил режим ЧС из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей в США

Кроме того, американский президент на два года освободил от ввозных пошлин «определенные солнечные элементы и модули», которые импортируются из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в стране в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в Штатах. При этом американский лидер указал, что возможностям США производить необходимые объемы электричества угрожают «несколько факторов».

«Провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», - отмечено в заявлении, опубликованном на сайте Белого Дома.

Кроме того, Байден на два года освободил от ввозных пошлин «определенные солнечные элементы и модули», которые импортируются из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

Ранее Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают варианты закупок нефти из России по ценам ниже рыночных вместо введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Президент США считает, что западные страны таким образом ищут возможность сдержать рост цен на энергоресурсы, который возник из-за введения санкций в отношении России.