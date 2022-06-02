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Байден допустил возможность для ЕС закупок нефти из России по ценам ниже рынка

Максим Крюков
00:55 02.06.2022
Президент США считает, что западные страны таким образом ищут возможность сдержать рост цен на энергоресурсы, который возник из-за введения санкций в отношении России.
Байден допустил возможность для ЕС закупок нефти из России по ценам ниже рынка
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Западные страны обсуждают варианты закупок нефти из России по ценам ниже рыночных вместо введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они ещё больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать - может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», - цитируют его слова РИА Новости.

По мнению американского лидера, западные страны таким образом ищут возможность сдержать рост цен на энергоресурсы, который возник из-за введения санкций в отношении России.

Ранее стало известно, что цена нефти марки Brent превысила 122 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти поднималась до этой отметки в конце марта.

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