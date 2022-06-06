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«Все знал досконально»: космонавт Александр Александров рассказал о заслугах Валерия Рюмина

Игнат Далакян
20:47 06.06.2022
По словам космонавта, Рюмин внес огромный вклад в развитие российско-американского проекта «Мир - Шаттл».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Моклецов РИА Новости
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Дважды Герой Советского Союза космонавт Александр Александров рассказал в беседе со «Звездой» об основных заслугах своего коллеги Валерия Рюмина.

«Основная его заслуга состоит в том, что, будучи активным человеком, он после окончания летной части службы начал работать не по испытаниям техники, а по эксплуатации ее в полетном варианте», - рассказал космонавт.

Александров вспомнил, как Валерий Рюмин стал руководителем совместной программы с американцами «Мир - Шаттл». По словам космонавта, Рюмин был сопредседателем проекта и внес огромный вклад в его развитие.

Как сообщил космонавт, заключительный полет по программе «Мир - Шаттл», как договорился с американским коллегой Рюмин, должен был состояться вместе. Он выполнил свою роль и обещание.

«Валерий Викторович подготовился при своем весе, росте и при своих годах, которые уже были не самые молодые. Все-таки сумел доказать американцам, что он способен полететь на шаттле и вернуться обратно на Землю», - рассказывает Александров.

По словам космонавта, в возрасте за 50 подобные полеты уже чувствительны для организма. Как вспоминает Александров, изначально американцы хотели не допускать до полета Валерия Рюмина.

Александр Александров отметил, что Рюмин все знал исключительно досконально: понимал настроение и экипажей, и что творится на Земле, и что творится на подготовительных операциях в цехах.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что ушел из жизни советский космонавт Валерий Рюмин. Ему было 82 года.

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