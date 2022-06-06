Ушел из жизни советский космонавт Валерий Рюмин

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На 83-м году жизни скончался советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки. Об этом сообщил «Роскосмос».

Советский космонавт родился 16 августа 1939 года в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. В 1980 году Валерий Рюмин защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук, а в 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя.

Дважды Герой Советского Союза, Рюмин выступал руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», а также он руководил российско-американскими программами «Мир -NASA» и «Мир - Шаттл» с российской стороны. Ему было 82 года

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