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Ушел из жизни советский космонавт Валерий Рюмин

Игнат Далакян
18:37 06.06.2022
Космонавт совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки.
Ушел из жизни советский космонавт Валерий Рюмин
© Фото: Александр Моклецов, РИА Новости
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На 83-м году жизни скончался советский космонавт Валерий Рюмин, совершивший четыре полета общей продолжительностью 371 сутки. Об этом сообщил «Роскосмос».

Советский космонавт родился 16 августа 1939 года в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Окончил Московский лесотехнический институт, факультет электроники счетно-решающей техники. В 1980 году Валерий Рюмин защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук, а в 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя.

Дважды Герой Советского Союза, Рюмин выступал руководителем полета станций «Салют-7» и «Мир», а также он руководил российско-американскими программами «Мир -NASA» и «Мир - Шаттл» с российской стороны. Ему было 82 года

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки Российской Федерации сообщила о смерти бывшего директора СВР Вячеслава Трубникова.

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