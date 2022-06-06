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МИД РФ внес в стоп-лист 61 гражданина США

Елизавета Потейчук
20:18 06.06.2022
В перечне, в частности оказались министр финансов США Джанет Йеллен и старший советник американского президента Юджин Сперлинг.
МИД РФ внес в стоп-лист 61 гражданина США
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство иностранных дел России внесло в стоп-лист 61 гражданина США в качестве ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции против российских общественных и политических деятелей, а также представителей бизнеса. Так, в перечне, в частности оказались министр финансов США Джанет Йеллен и старший советник американского президента Юджин Сперлинг.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в «стоп-лист» вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что США пошли на «замораживание» контактов по международной информационной безопасности с Москвой, развязав киберагрессию против РФ и ее союзников. При этом он предупредил о решительном ответе РФ в случае продолжения киберпровокаций Украины при помощи США.

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