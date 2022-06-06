МИД РФ предупредил о решительном ответе в случае продолжения киберпровокаций Украины при помощи США

США пошли на «замораживание» контактов по международной информационной безопасности с Москвой, развязав киберагрессию против РФ и ее союзников, сообщили в дипведомстве.

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Директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских сообщил, что США пошли на «замораживание» контактов по международной информационной безопасности с Москвой, развязав киберагрессию против РФ и ее союзников. Более того, отметил Крутских, Вашингтон использует «режим Зеленского» и созданную им «IТ-армию» для совершения против России кибератак, которые постоянно увеличиваются.

«Вместе с тем не рекомендуем Соединенным Штатам провоцировать Россию на ответные меры - отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным. Однако итог этой «заварушки» может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств не будет победителей», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон в апреле объявлял о награде в 10 миллионов долларов любому, кто поможет оправдать версию о якобы причастности разведки РФ к кибератакам на США. Согласно словам Небензи, правительства западных стран целенаправленно вовлекают в организацию кибератак хакерские объединения, а зачастую и обычных пользователей.