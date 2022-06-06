Отряды МЧС РФ и ДНР проводят разминирование на участке свыше 6,5 километров

В МЧС ДНР указали, что работы осложняются за счет наличия десятка противотанковых и смешанных полей.

© Видео: МЧС ДНР © Фото: МЧС ДНР

Отряд пиротехнических работ Республиканского спасательного центра МЧС ДНР и Сводный отряд пиротехнических работ МЧС России проводят разминирование вдоль ЛЭП от поселка городского типа Тельманово до села Гранитное в Донецкой Народной республике. Отмечается, что протяженность обезвреживаемого участка превышает 6,5 километров. В республиканском спасательном ведомстве указали, что работы осложняются за счет наличия десятка противотанковых и смешанных полей.

«Всего Сводным отрядом пиротехнических работ МЧС России обследовано более 42 гектаров территории, обнаружено и уничтожено более 3600 единиц взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.

Также уточняется, что в общей сложности силами МЧС ДНР на освобожденных территориях всего обследовано свыше одной тысячи гектаров открытой местности и около 328 тысяч квадратных метров помещений, уничтожено более 104 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее Минобороны России показало кадры оказания помощи населению Луганской Народной Республики в разминировании сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения. Самую большую сложность представляет объем разминирования: перед тем, как выпустить на поля сельскохозяйственную технику, необходимо убедиться в их безопасности.