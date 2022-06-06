В Минобрнауки сообщили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса

Напомним, 24 мая министр науки и высшего образования РФ заявил, что Россия будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования.

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Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские высшие учебные заведения были исключены из Болонского процесса, исходя из решения Болонской группы. Об этом он заявил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», - цитирует РИА Новости слова Афанасьева.

Напомним, в Минобрнауки отмечали, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращения к советской системе обучения в российских вузах. Дмитрий Афанасьев заявлял, что новая система будет ориентирована на национальные интересы и интересы самих студентов.

Двадцать четвертого мая министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что РФ будет формировать свою систему подготовки кадров в системе высшего образования. Болонскую систему Фальков назвал пройденным этапом и призвал развивать уникальную российскую систему образования.