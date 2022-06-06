Миланский театр «Ла Скала» отверг отмену русской культуры

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Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер сообщил, что не поддерживает отмену русской культуры на Западе. Так, новый сезон в театре 7 декабря откроется оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов» по одноименному произведению Александра Пушкина.

«Я не поддерживаю отмену российских произведений, и, когда я читаю Пушкина, я не скрываюсь», - цитирует агентство ANSA слова Мейера.

При этом он добавил, что выступает против «охоты на ведьм» и подчеркнул, что «Ла Скала» продолжит работать с российскими артистами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия 1 июня передала посольству США в Москве ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании со Штатами в области культуры, гуманитарных и общественных наук.