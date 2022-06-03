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Россия передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопонимании по культуре

Виктория Ивашечкина
13:10 03.06.2022
По словам Марии Захаровой, сейчас под удар в Штатах поставлено наследие русских писателей, композиторов, художников.
Россия передала США ноту о выходе из меморандума о взаимопонимании по культуре
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия 1 июня передала посольству США в Москве ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании со Штатами в области культуры, гуманитарных и общественных наук.

«Действия американцев привели к тому, что дальнейшее сохранение меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением мы передали 1 июня в посольство США в Москве, - указала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

По словам Захаровой, сейчас под удар в США поставлено наследие русских писателей, композиторов, художников.

«Это удар не по нам, это удар по мировой цивилизации, вот в чем проблема. Абсурдность и бесперспективность кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей», - выразила свою позицию Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что российская сторона разрабатывает комплекс ответных мер на антироссийские санкции США. Она пояснила, что идет процесс их согласования со всеми заинтересованными сторонами.

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