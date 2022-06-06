В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жителям Польши разрешили собирать валежник из-за эмбарго на уголь из РФ

Игнат Далакян
15:52 06.06.2022
Сообщается, что для сбора валежника потребуется пройти обучение и произвести соответствующую оплату.
Жителям Польши разрешили собирать валежник из-за эмбарго на уголь из РФ
© Фото: J.W.Alker, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Польские власти разрешили собирать гражданам валежник в лесах, но после соответствующего обучения и за оплату. Об этом сообщил представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз.

Как передает агентство РИА Новости, после введения польскими властями эмбарго на импорт угля из Российской Федерации в стране возник дефицит этого топлива, а также стало не хватать дров. Согласно агентству, Мруз пояснил, что граждане имеют право собирать в лесах только лежащие ветки, нельзя отламывали ветки от деревьев, даже если они выглядят сухими.

«Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров», - рассказал Марек Мруз.

Ранее Министерство иностранных дел Польши анонсировало работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. По мнению замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, Европейский союз должен инициировать отключение от системы SWIFT всех банков в России и ввести эмбарго на поставки газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:11 В стране и мире
В Минобрнауки сообщили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса
13:27 В стране и мире
Видео
Лавров отреагировал на инцидент с закрытием неба во время визита в Сербию
12:09 В стране и мире
Путин заявил, что 2020-е годы станут для РФ периодом укрепления экономического суверенитета
12:27 ОПК
Видео
Орудия для армии: как танковым пушкам проводят ТО на заводе для долгой службы
11:04 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе Славянска
Популярное
Видео
В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.