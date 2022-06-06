Жителям Польши разрешили собирать валежник из-за эмбарго на уголь из РФ

Сообщается, что для сбора валежника потребуется пройти обучение и произвести соответствующую оплату.

© Фото: J.W.Alker, imagebroker, Globallookpress

Польские власти разрешили собирать гражданам валежник в лесах, но после соответствующего обучения и за оплату. Об этом сообщил представитель катовицкой региональной дирекции Государственного лесничества Марек Мруз.

Как передает агентство РИА Новости, после введения польскими властями эмбарго на импорт угля из Российской Федерации в стране возник дефицит этого топлива, а также стало не хватать дров. Согласно агентству, Мруз пояснил, что граждане имеют право собирать в лесах только лежащие ветки, нельзя отламывали ветки от деревьев, даже если они выглядят сухими.

«Сбор хвороста касается веток. При этом собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров», - рассказал Марек Мруз.

Ранее Министерство иностранных дел Польши анонсировало работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. По мнению замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, Европейский союз должен инициировать отключение от системы SWIFT всех банков в России и ввести эмбарго на поставки газа.