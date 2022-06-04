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МИД Польши анонсировал работу над седьмым пакетом санкций против РФ

Ян Брацкий
18:45 04.06.2022
По мнению замминистра иностранных дел Польши Павла Яблоньского, ЕС должен инициировать отключение от SWIFT всех российских банков и ввести эмбарго на поставки газа.
МИД Польши анонсировал работу над седьмым пакетом санкций против РФ
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Власти Евросоюза приступили к разработке седьмого пакета антироссийских санкций. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Необходимо эмбарго на технологии, которые по-прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности», - сказал Яблоньский Польскому агентству печати.

Кроме того, со слов чиновника, в Европе уже ведется работа по конфискации замороженных российских активов.

Накануне Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми. Кроме того, шестой пакет санкций подразумевает поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. На данный момент исключение сделано для поставок по трубопроводам.

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