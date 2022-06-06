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В Минстрое прокомментировали сообщения о взломе сайта хакерами

Марина Крижановская
01:47 06.06.2022
Некоторое время назад сайт ведомства подвергся хакерской атаке, на данный момент проводится устранение неполадок.
В Минстрое прокомментировали сообщения о взломе сайта хакерами
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заявили, что информация о пользователях сайта министерства находится под защитой.

По информации СМИ, ведомственный сайт подвергся атаке хакеров. Сообщается, что официальный сайт министерства был взломан, злоумышленники потребовали перевести им 0,5 Биткоина (примерно 929 тысяч рублей). При этом хакеры угрожали обнародовать данные пользователей.

«Персональные данные нашего сайта находятся под защитой и регулярным мониторингом, угрозы им нет, они находятся в безопасности», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минстроя России.

В настоящее время сайт Минстроя РФ недоступен. При попытке входа появляется сообщение об ошибке 502.

Немногим ранее рассекретившие сотрудников СБУ хакеры рассказали, с кем воюют на киберфронте на самом деле. Источник «Звезды» в российской хакерской группе RaHDIt, раскрывшей накануне данные о 700 сотрудниках СБУ, рассказал о периодических ответных атаках со стороны Украины.

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