Рассекретившие сотрудников СБУ хакеры рассказали, с кем воюют на киберфронте на самом деле

RaHDIt находится на киберфронте с первого дня специальной военной операции по защите Донбасса. Тогда начались сбор и обработка нужных данных для информационного ресурса «Немезида».

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Источник «Звезды» в российской хакерской группе RaHDIt, раскрывшей накануне данные о 700 сотрудниках СБУ, рассказал о периодических ответных атаках со стороны Украины.

«Попытки нас атаковать идут периодически - в основном это DDoS, но у нас хорошая отечественная защита», - сказал собеседник «Звезды».

Кроме того, хакер добавил, что RaHDIt находится на киберфронте с первого дня специальной военной операции по защите Донбасса. Тогда начались сбор и обработка нужных данных для информационного ресурса «Немезида», где публикуются сведения о сотрудниках спецслужб, боевиках нацбатальонов и других националистах.

«Мы не звери, мы на киберфронте воюем не с Украиной, а с возрождением фашизма», - подчеркнул хакер.

Ранее в RaHDIt объяснили, каким образом удается добывать данные о сотрудниках СБУ и боевиках националистических отрядов. Хакеры посоветовали украинским спецслужбам чаще менять пароли и пройти курсы компьютерной грамотности.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.