В стране и мире В Латвии запретили вещание всех российских телеканалов Алексей Курильченко Ранее латвийским зрителями были доступны 80 развлекательных российских каналов. © Фото: Stefan Kiefer, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Национальный совет Латвии по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение о запрете вещания на территории страны оставшихся 80 российских телеканалов. Таким образом в стране полностью прекратится показ российского телевидения. «Такое решение останется в силе до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия на Украине и не вернет Крым. Решение вступит в силу 9 июня. К запрещенным каналам относятся, например, "Е ТВ", "Иллюзион+", "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие», - пишет издание LETA. Ранее латвийский сейм одобрил законопроект о сносе памятника Освободителям в Риге и других мемориалов советским воинам. Согласно законопроекту, демонтаж должен быть произведен до 15 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика