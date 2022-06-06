В Совфеде призвали к жесткому ответу на закрытие неба для самолета Лаврова

Константин Косачев полагает, что НАТО пытается вмешаться в дела России и Сербии и подчинить себе оставшуюся часть Европы.

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В Совфеде РФ призвали к жесткому ответу на закрытие неба для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как заявил вице-спикер Константин Косачев, Москва и Белград должны предельно жестко ответить на действия сербских соседей.

«Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных практических ответных действий. Дабы неповадно было», - написал он в Telegram.

Косачев выразил мнение, что действия Болгарии, Черногории и Северной Македонии в отношении самолета министра не были самостоятельными. Вице-спикер подчеркнул, что данные страны утратили свой суверенитет, вступив в НАТО, и назвал случившееся «натовским демаршем», который было бы невозможно провести без участия США.

Косачев полагает, что так НАТО пытается вмешаться в дела России и Сербии и подчинить себе оставшуюся часть Европы.

Накануне вечером Болгария, Черногория и Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет Сергея Лаврова, направлявшегося в Белград. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом эти три страны закрыли очередной канал связи.