В Гидрометцентре назвали сроки открытия купального сезона в Москве

По словам Романа Вильфанда, уже к середине июня температура водоемов достигнет комфортных для купания значений.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал телеканалу «Звезда» о возможных сроках открытия купального сезона в Москве. По его словам, для этого вода в водоемах должна нагреться до температуры, которая, по рекомендациям врачей, является комфортной для купания.

«Если температура воды выше 22-х градусов, то дети уже могут купаться. А взрослые могут купаться, если температура выше 20-ти. Конечно, это все индивидуально - не существует понятия "календарное начало купального сезона"... И в столичных водоемах вода достигнет такой температуры к середине следующей недели», - рассказал «Звезде» эксперт.

Уже во второй половине этой недели, отметил эксперт, погода в столице будет солнечной, что будет способствовать нагреву воды. Днем температура с Москве может достигать 28 градусов, на ночью появятся облака, которые не позволят водоемам охлаждаться.

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