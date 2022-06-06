Орудия для армии: как танковым пушкам проводят ТО на заводе для долгой службы
Танковые орудия многим отличаются от простого легкового автомобиля, но у них есть общая черта - и пушки, и автомобиль требуют регулярного технического обслуживания. От него напрямую зависит срок работы изделия.
Вот и на УралВагонЗаводе обслуживают танковые орудия, проводят дефектовку. На предоставленных УВЗ кадрах видно, как происходит процесс банения ствола танковой пушки.
Ее не менее часа чистят специальной уплотненной тканью, используя в процессе как химические, так и абразивные вещества. Это происходит на «Заводе №9» в Екатеринбурге.
Кроме этого, на УВЗ показали, как происходит выполнение Гособоронзаказа - новехонькие, в заводской упаковке, орудия, отправляются производителем в войска.
Ранее демонстрировались кадры восстановления военной техники в полевых условиях в ходе специальной военной операции.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов