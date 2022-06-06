Орудия для армии: как танковым пушкам проводят ТО на заводе для долгой службы

На предоставленных УВЗ кадрах видно, как происходит процесс банения ствола танковой пушки. Ее не менее часа чистят специальной уплотненной тканью, используя в процессе как химические, так и абразивные вещества.

© Видео: УВЗ © Фото: УВЗ

Танковые орудия многим отличаются от простого легкового автомобиля, но у них есть общая черта - и пушки, и автомобиль требуют регулярного технического обслуживания. От него напрямую зависит срок работы изделия.

Вот и на УралВагонЗаводе обслуживают танковые орудия, проводят дефектовку. На предоставленных УВЗ кадрах видно, как происходит процесс банения ствола танковой пушки.

Ее не менее часа чистят специальной уплотненной тканью, используя в процессе как химические, так и абразивные вещества. Это происходит на «Заводе №9» в Екатеринбурге.

Кроме этого, на УВЗ показали, как происходит выполнение Гособоронзаказа - новехонькие, в заводской упаковке, орудия, отправляются производителем в войска.

Ранее демонстрировались кадры восстановления военной техники в полевых условиях в ходе специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов