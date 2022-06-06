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Круглосуточно в три смены: кадры восстановления техники в полевых условиях в ходе СВО

05:05 06.06.2022
Благодаря современным машинам технического обслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, в полевых условиях могут проводиться восстановительные работы любой сложности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие ремонтных подразделений проводят бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения (ВВТ) в ходе проведения специальной военной операции. Для этого в полевых условиях российские военные развернули пункт ремонта и восстановления техники.

Военные ремонтных подразделений проводят круглосуточно - в три смены - регламентные работы по восстановлению колесной и гусеничной техники. Особое внимание уделено вопросам обслуживания и ремонта ВВТ войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации.

В полевых условиях, благодаря высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений, могут проводиться восстановительные работы любой сложности при помощи современных машин технического обслуживания и ремонта.

В первую очередь ремонту подлежит вооружение, необходимое для выполнения боевой задачи. Также ремонтируется вооружение, на ремонт которого потребуется небольшой срок.

Производимые при любых погодных условиях работы по ремонту и замене силовых установок, сцеплений и трансмиссий, технических жидкостей помогают российским военнослужащим в срок возвращать технику в передовые подразделения для дальнейшего выполнения всех поставленных задач.

Заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения Алексей отметил, что «по большому счету техника очень надежная и выполняет свои функциональные обязанности».

«На данном объекте был неисправен двигатель и бортовые коробки передач. Сейчас заканчиваем ремонт с этой машиной, устанавливаем бортовую коробку передач и машина выйдет в строй дальше вести боевые действия», - заявил российский военный.

Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев посмотрел, как бойцам Луганской народной Республики удается возвращать в строй любую трофейную технику - от украинских танков до британских бронемашин. Ремонтный батальон в ЛНР постоянно отправляет на передовую восстановленные БТР и БМП, в том числе и захваченные у противника.

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