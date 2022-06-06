В МИД РФ дали западным журналистам три месяца на изменение отношений к российским СМИ

В случае, если Запад продолжит проявлять враждебность к журналистам из России, может последовать зеркальный ответ.

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Россия примет зеркальные меры в случае, если издания из США продолжат предпринимать враждебные действия по отношению к российским СМИ. Об этом американским журналистам сообщили в ходе встречи в МИД РФ. Как сообщил журналист Ферас Аль-Мардини, российское ведомство обозначило срок в три месяца перед тем, как РФ приступит к ответным действиям.

«Нам дали три месяца и если (за это время - прим.ред.) отношение к российским СМИ в Вашингтоне не поменяется, то последует какой-то ответ», - заявил представитель СМИ.

Ранее директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что принципиальное нежелание США взаимодействовать с властями Венесуэлы сразу же отпало, стоило лишь Вашингтону получить «рикошет» от экономической войны с Россией.