В МИД РФ заявили, что экономическая война против России срикошетила в США

В российском МИД указали, что в сложившихся условиях американские власти оказались готовы изменить позицию по поводу Венесуэлы.

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Принципиальное нежелание США взаимодействовать с властями Венесуэлы сразу же отпало, стоило лишь Вашингтону получить «рикошет» от экономической войны с Россией. Такое мнение высказал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Это, по словам эксперта, подтверждает прямой контакт Соединенных Штатов с Каракасом. При этом, как заметил он, Москва продолжает поддерживать связь с Венесуэлой, власти которой полностью осознают «кто есть кто» в данной ситуации.

«США сами разрушили некогда эффективное взаимодействие с Каракасом в области поставок энергоносителей», - обозначил Щетинин в беседе с ТАСС.

Своим давлением, по мнению специалиста, американские власти практически запретили экспорт нефти из Венесуэлы. Не остался без «внимания» США и импорт нефтепродуктов на территорию государства. Не останавливался процесс притеснения даже в период пандемии коронавируса.

Между тем, как отметил дипломат, российско-венесуэльское взаимодействие развивается, и будет развиваться даже в условиях санкций. Причем страны готовы поддерживать взаимоотношения как при действии антироссийских, так и при действии антивенесуэльских ограничений.