На страже прекращения огня: кадры патрулирования ВС РФ на севере Сирии

Российская колонна из бронеавтомобиля «Тигр» и нескольких бронетранспортеров прошла более 50 километров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры патрулирования северных районов Сирии силами военной полиции ВС РФ.

Российская колонна из бронеавтомобиля «Тигр» и нескольких бронетранспортеров прошла более 50 километров. Патрулирование производится в целях обеспечения безопасности мирных жителей, а также для контроля за соблюдением режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

«В ходе прохождения маршрута мы проходим достаточно оживленные населенные пункты, где наблюдаем, как местные жители нас тепло встречают и, зачастую, мы останавливаемся и раздаем им продукты питания и питьевую воду», - заметил командир роты военной полиции ВС РФ Александр Рассказов.

До этого провинция Алеппо на севере Сирии была ареной боев между правительственной армией Сирии и боевиками. Ее территория была освобождена от террористов при поддержке ВКС РФ.

Ранее пленный ВСУ рассказал о неудаче своего подразделения в бою.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов