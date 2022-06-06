МО РФ: авиация уничтожила украинскую РЛС контрбатарейной борьбы производства США в Донбассе

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 73 района скопления войск противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России рассказали о суточных итогах боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, в списке пораженных целей оказалась, в том числе, украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ», - заметил Конашенков.

Официальный представитель МО РФ уточнил, что в ходе ударов также было уничтожено более 150 украинских националистов, два пункта управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе населенного пункта Кодема в ДНР.

Кроме этого, уничтожению подверглись 8 украинских танков и бронеавтомобилей, установка РСЗО «Град», артиллерийская батарея и 10 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в районе Славянска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов