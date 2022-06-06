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«Европейская слепота»: депутат Европарламента обвинил Зеленского во втягивании стран ЕС в украинский конфликт

Марина Крижановская
00:24 06.06.2022
Депутат Европарламента Тьерри Мариани отметил, что умышленное создание Владимиром Зеленским очага напряженности в Европе привело к значительным экономическим и политическим потрясениям в странах Евросоюза.
«Европейская слепота»: депутат Европарламента обвинил Зеленского во втягивании стран ЕС в украинский конфликт
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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По сообщениям западных СМИ, в Европейском союзе обвинили президента Украины Владимира Зеленского в манипулировании странами европейского сообщества с целью вовлечения их в российско-украинское противостояние.

С таким заявлением выступил депутат Европарламента Тьерри Мариани. Таким образом, Зеленскому удалось преднамеренно создать очаг напряженности в Европе. По его словам, это привело к значительным экономическим и политическим потрясениям в странах ЕС. Об этом евродепутат рассказал в интервью изданию Valeurs Actuelles.

«Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», - высказался Мариани.

Также автор материала призывает «не увлекаться идеологической программой дезориентированной Европы», но обращает внимание на то, что «интерес состоит в скорейшем возвращении к миру» между Украиной и Россией.

Ранее в программе «Главное с Ольгой Беловой» рассматривался тезис, помогут ли американские реактивные системы залпового огня Киеву. Так, в Белом доме намереваются передать Киеву современные реактивные системы залпового огня HIMARS, дальность ударов которых составляет до 500 километров. Президент Владимир Зеленский даже пообещал не применять их по России, но ему уже никто не верит.

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