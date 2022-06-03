Экс-сотрудник СБУ рассказал, что инструкторы из США обучали их методам «грязной войны»

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Американские инструкторы обучали сотрудников СБУ методам ведения «грязной войны». Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. С его слов, украинские контрразведчики проходили обучение по методам выявления инакомыслящих. Подававших особые надежды вывозили для прохождения подготовки в США.

«Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США», - сказал Прозоров.

Накануне съемочная группа «Звезды» побывала в здании СБУ в освобожденном от украинских националистов Мариуполе. Сотрудники спецслужб покидали его в спешке, оставляя множество документов. Среди ни нашлись документальные свидетельства слежки и попыток вербовки иностранных дипломатов сотрудниками СБУ.