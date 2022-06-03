В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что инструкторы из США обучали их методам «грязной войны»

Ян Брацкий
15:30 03.06.2022
Для прохождения углубленного курса подготовки некоторых сотрудников СБУ вывозили в США.
Экс-сотрудник СБУ рассказал, что инструкторы из США обучали их методам «грязной войны»
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Американские инструкторы обучали сотрудников СБУ методам ведения «грязной войны». Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. С его слов, украинские контрразведчики проходили обучение по методам выявления инакомыслящих. Подававших особые надежды вывозили для прохождения подготовки в США.

«Это управление было создано как раз в 2015 году... Подготовкой сотрудников этого управления занимались специалисты из США. Американские инструкторы вели обучение сотрудников СБУ так называемым "методам грязной войны". Пытки, похищения, убийства... Особо "одаренных" сотрудников вывозили в США», - сказал Прозоров.

Накануне съемочная группа «Звезды» побывала в здании СБУ в освобожденном от украинских националистов Мариуполе. Сотрудники спецслужб покидали его в спешке, оставляя множество документов. Среди ни нашлись документальные свидетельства слежки и попыток вербовки иностранных дипломатов сотрудниками СБУ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 ОПК
Видео
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
15:36 В стране и мире
Лукашенко считает возможным передать России осужденную на 6 лет Сапегу
15:30 В стране и мире
Экс-сотрудник СБУ рассказал, что инструкторы из США обучали их методам «грязной войны»
15:09 В стране и мире
Видео
СК РФ показал видео с подозреваемым в убийстве мужчины в Москве
14:44 В стране и мире
Офицер НМ ДНР сообщил о похищении дочери украинскими силовиками
Популярное
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.