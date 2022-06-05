МО РФ показало, как «Пионы» уничтожают оборудованные огневые позиции ВСУ

После проведения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара со стороны противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» в ходе спецоперации на Украине. Артиллеристы ВС РФ продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

В ходе проведения спецоперации «Пионы» вскрыли расположение позиций противника и нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Российскими военнослужащими были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве.

После проведения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара.

Ранее были опубликованы кадры удара по украинским позициям из «Гиацинтов» в Северодонецке. В административном здании противник оборудовал опорный пункт, с которого вел корректировку огня.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.