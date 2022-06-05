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МО РФ показало, как «Пионы» уничтожают оборудованные огневые позиции ВСУ

09:17 05.06.2022
После проведения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара со стороны противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Пион» в ходе спецоперации на Украине. Артиллеристы ВС РФ продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

В ходе проведения спецоперации «Пионы» вскрыли расположение позиций противника и нанесли точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Российскими военнослужащими были уничтожены оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, укрепившиеся в лесном массиве.

После проведения стрельбы батарея переместилась на запасные позиции для исключения возможности нанесения ответного удара.

Ранее были опубликованы кадры удара по украинским позициям из «Гиацинтов» в Северодонецке. В административном здании противник оборудовал опорный пункт, с которого вел корректировку огня.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

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