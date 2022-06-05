Опубликованы кадры запуска китайского корабля «Шэньчжоу-14» к орбитальной станции

Планируется, что тайконавты пробудут на станции около полугода и вернутся на Землю в декабре.

© Видео: CCTV © Фото: CCTV

Опубликованы кадры запуска космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту к орбитальной станции КНР. Напомним, трансляцию запуска вело Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на севере страны при помощи ракеты-носителя Long March-2F. В экипаж корабля вошли трое человек: Чэнь Дун (командир), Цай Сюйчжэ, а также женщина по имени Лю Ян, которая является первой женщиной-тайконавтом в Китае.

Планируется, что тайконавты пробудут на станции около полугода и вернутся на Землю в декабре. Так, экипаж «Шэньчжоу-14» завершит строительство орбитальной станции.

За время пребывания тайконавтов на орбите к станции будут направлены два лабораторных модуля - «Вэньтянь» и «Мэнтянь». У экипажа запланировано

проведение около 100 научных экспериментов.