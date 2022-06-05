Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» отправился на орбитальную станцию

В состав экипажа вошли три человека: Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян.

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В воскресенье с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу состоялся успешный запуск китайского пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-14». Он доставит экипаж из трех человек на орбитальную станцию «Тяньгун». Центральное телевидение Китая ведет трансляцию пуска.

Отмечается, что ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала в соответствии с графиком в 10.44 по местному времени (5.44 мск). В состав экипажа вошли: Чэнь Дун, Цай Сюйчжэ, а также первая женщина-космонавт Китая Лю Ян.

Несколькими днями ранее сообщалось о том, что грузовой космический корабль «Донбасс» пристыковался к МКС. В пятницу, 3 июня, ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс» стартовала с Байконура. По сообщению Роскосмоса, старт прошел успешно: в 12:46 по Москве корабль был выведен в космос.