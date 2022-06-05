Дипломаты Японии, США, Южной Кореи обсудили последние запуски ракет КНДР

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Представители ответственных за вопросы по КНДР департаментов правительств Японии, США и Южной Кореи обсудили последние ракетные пуски Северной Кореи. Страны договорились укреплять взаимодействие для полной денуклеаризации страны.

Дипломаты заявили, что расширение ядерных и ракетных разработок КНДР является серьезным вызовом международному сообществу. В частности, министр обороны Японии заявил, что Северная Корея произвела пуск не менее шести ракет, дальность их полета составила от 300 до 400 километров. Японская сторона также полагает, что среди выпущенных ракет были снаряды с изменяемой траекторией полета, передает РИА Новости.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи проинформировал о том, что Северная Корея в воскресенье утром, 5 июня, запустила восемь баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Как отметили в комитете, ракеты были выпущены как минимум из двух локаций. При этом не уточнялось, где находятся другие позиции и сколько их.