Россияне назвали самые нелюбимые домашние обязанности

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Эксперты сервиса по поиску работы составили рейтинг самых нелюбимых, по мнению россиян, домашних обязанностей. Первое место топа заняла глажка белья. Ею не любят заниматься 24% опрошенных. Данные по проведенному опросу есть в распоряжении RT.

Кроме этого, 19% респондентов заявили, что не любят уборку, 11% - мытье посуды, а 9% - готовку. При этом к закупке продуктов в магазинах и стирке вещей россияне относятся спокойнее. Лишь 3% заявили, что не любят ходить за продовольствием, а стирать - 1%.

При этом заниматься глажкой чаще всего не любят респонденты старше 45 лет. А мыть посуду - опрошенные моложе 34 лет, говорят данные опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов.

Эксперты также отметили, что подавляющее большинство домашних дел, за исключением закупки продуктов, в стране выполняют женщины. Однако за последние десять лет мужчины чаще стали заниматься бытовыми обязанностями, исключением является глажка.

Ранее сервис по поиску работы в России провел опрос, который показал, что мужчины чаще женщин считают любовь важнее карьеры. Исследование проводилось по всем регионам РФ среди 3 000 трудоустроенных представителей экономически активного населения. В общей сложности, согласно данным экспертов, 36% россиян сделали выбор в пользу любви над карьерой.