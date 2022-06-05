Россияне назвали самые нелюбимые домашние обязанности
Эксперты сервиса по поиску работы составили рейтинг самых нелюбимых, по мнению россиян, домашних обязанностей. Первое место топа заняла глажка белья. Ею не любят заниматься 24% опрошенных. Данные по проведенному опросу есть в распоряжении RT.
Кроме этого, 19% респондентов заявили, что не любят уборку, 11% - мытье посуды, а 9% - готовку. При этом к закупке продуктов в магазинах и стирке вещей россияне относятся спокойнее. Лишь 3% заявили, что не любят ходить за продовольствием, а стирать - 1%.
При этом заниматься глажкой чаще всего не любят респонденты старше 45 лет. А мыть посуду - опрошенные моложе 34 лет, говорят данные опроса, в котором приняли участие 1000 респондентов.
Эксперты также отметили, что подавляющее большинство домашних дел, за исключением закупки продуктов, в стране выполняют женщины. Однако за последние десять лет мужчины чаще стали заниматься бытовыми обязанностями, исключением является глажка.
Ранее сервис по поиску работы в России провел опрос, который показал, что мужчины чаще женщин считают любовь важнее карьеры. Исследование проводилось по всем регионам РФ среди 3 000 трудоустроенных представителей экономически активного населения. В общей сложности, согласно данным экспертов, 36% россиян сделали выбор в пользу любви над карьерой.