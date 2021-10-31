Опрос показал, что мужчины чаще женщин считают любовь важнее карьеры

Сервис по поиску работы Superjob опубликовал опрос, согласно данным которого представители мужского пола чаще женщин делали выбор в пользу любви, нежели продвижения по карьерной лестнице. Исследование проводилось по всем регионам России среди 3 000 трудоустроенных представителей экономически активного населения.

«Мужчины значительно чаще говорят о том, что чувства важнее роста по службе (40% и 29% соответственно), среди женщин все не так однозначно: они лишь незначительно чаще предпочитают любовь карьере (33 и 31%). И если среди мужчин всех возрастов чувства на первом месте, то среди женщин такая позиция популярна лишь до 34 лет, для россиянок 35-44 лет на первом месте карьера, а среди женщин старше 45 практически поровну тех, кто выбирает чувства и рост по службе», - сказано в исследовании.

Мужчины с уровнем дохода от 80 тысяч рублей с небольшим перевесом видят больший приоритет в любви, в то время как женщины с таким же уровнем заработка чаще выбирают карьеру. Среди всех россиян, участвовавших в опросе, 36% сделали выбор в пользу чувств, а трое из десяти россиян выразили интерес в пользу карьеры. Затруднились дать четкий ответ на вопрос 34% граждан. По их мнению, «важно найти баланс».

Ранее опрос Superjob показал, сколько россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают. Согласно его данным, практически каждый четвертый трудоустроенный житель России хотел бы стать начальником компании, где он работает.