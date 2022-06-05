Отвечает за кнопку «Пуск»: как выглядит боевой пост №1 внутри командного пункта МБР

Здесь несет постоянное круглосуточное дежурство командир дежурных сил. Это боевой пост, который работает всегда. Профессионалы постоянно находятся в ожидании команды «пуск».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главное место командного пункта, где работают люди, отвечающие за ядерный щит России – это боевой пост №1. Именно здесь каждую секунду находится командир дежурных сил, который отвечает за кнопку «пуск». Команде «Военной приемки» удалось побывать в этом священном для любого офицера РВСН месте.

Здесь находится боевое знамя ракетного полка. Также здесь расположено кресло командира полка. Никто, кроме него, не имеет право занимать это кресло. Самое главное – здесь несет постоянное круглосуточное дежурство командир дежурных сил. Это боевой пост, который работает всегда. Профессионалы постоянно находятся в ожидании команды «пуск».

«Они прекрасно понимают свою роль, и не могут не думать об этом. Ведь это тот самый случай, когда нажать на кнопку очень непросто, но если потребуется, надо это сделать, не задумываясь», - сказал автор передачи Алексей Егоров.

Копия боевого поста №1 также расположена в Академии РВСН имени Петра Великого. В ней обустроили учебный командный пункт для будущих офицеров. В этом году академия выпустит первых профессионалов, которым предстоит нести службу на новых перспективных ракетных комплексах.