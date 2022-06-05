Больше «Сарматов» и новые ракетные комплексы: Каракаев рассказал о планах РВСН

Сейчас РВСН вооружены новейшими ракетными комплексами – гиперзвуковыми «Авангардами» и мощнейшими «Сарматами». Каракаев подтвердил, что число этих комплексов в войсках будет расти.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Первая и главная задача на будущее РВСН – поддерживать перевооружение и боевое строительство в ракетных войсках. Об этом в беседе с «Военной приемкой» на телеканале «Звезда» рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

«Первое, это задача поддерживать ту группировку, в которой мы находимся. В том числе и на этапе перевооружения с боевым строительством, которое сегодня активно проходит в ракетных войсках. Я должен отметить, что 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности. Дальше - это создание новых ракетных комплексов и, соответственно, перевооружение группировки на эти ракетные комплексы. И следующая задача - это развитие военно-технического потенциала, который позволяет на перспективу думать», - сказал Каракаев.

Сейчас РВСН вооружены новейшими ракетными комплексами – гиперзвуковыми «Авангардами» и мощнейшими «Сарматами». Каракаев подтвердил, что число этих комплексов в войсках будет расти.

«Оно и сейчас растет. Продолжаем перевооружение на комплексы «Авангард». «Сармат» - мы подходим к тому, чтобы в этом году уже поставить первый полк на боевое дежурство в Ужурском соединении. А дальше количество их будет только наращиваться», - сказал командующий.

Каракаев отметил, что в данный момент уровень современных вооружений в ракетных войсках – 83%. Задача РВСН до конца этого года – повысить показатель до 86%.

«Военная приемка» сняла цикл передач, посвященных самой громкой ракетной новинке последнего времени – «Сармату». В прошлом выпуске команда передачи разбиралась, как ракета устроена с технической точки зрения.