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Ракетная «автономка»: как выглядит быт офицеров РВСН рядом с кнопкой «Пуск»

Вадим Синицын
17:11 05.06.2022
Жилой отсек напоминает поезд – здесь такая же компактная «умная мебель», место для сна и отдыха, ящики с постельными принадлежностями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Команда «Военной приемки» побывала в жилой зоне, где отдыхают дежурные офицеры РВСН – те самые, которые дежурят около главной кнопки «Пуск» рядом с самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами в мире. Жилой отсек расположен прямо в шахте, в тридцати метрах под землей.

«По сравнению с комплексами предыдущего поколения здесь, несомненно созданы более эргономичные условия для проживания личного состава», - отметил командир полка Дмитрий Калинин.

Отсек напоминает поезд – здесь такая же компактная «умная мебель», место для сна и отдыха, ящики с постельными принадлежностями. Рядом хранится запас воды и питания длительного хранения – так называемый «неприкосновенный запас» на случай, если дежурить придется долго. У ракетчиков, как и у подводников, случаются так называемые «автономки» - длительные дежурства, рассчитанные на автономное существование.

Однако связь с внешним миром все-таки есть. В обновленном жилом отсеке установлен более мощный радиоприемник. Отдыхать после дежурства можно с музыкой.

«Военная приемка» сняла цикл передач, посвященных громкой новинке – ракете «Сармат». В одном из прошлых выпусков командующий РВСН рассказал о главных отличиях «Сармата» от своего предшественника «Воеводы». 

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