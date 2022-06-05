«Сармат» в 3D: как выглядит виртуальный тренажер для будущих офицеров РВСН

Слушатели Академии РВСН прибыли из разных регионов страны. Это будущие командиры полков, и многим из них предстоит нести боевое дежурство именно на ракетном комплексе «Сармат».

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Команда «Военной приемки» отправилась в главный специализированный вуз страны – Академию РВСН имени Петра Великого, чтобы узнать, как готовят к службе будущих офицеров. Их зоной ответственности станут важнейшие для защиты РФ области. В их руках окажется ядерный щит государства.

Слушатели Академии РВСН прибыли из разных регионов страны. Это будущие командиры полков, и многим из них предстоит нести боевое дежурство именно на ракетном комплексе «Сармат».

Разбираться в устройстве ракет для офицера РВСН важно, но еще важнее – научиться правильно обслуживать их. Простой пример - погрузка. Это важная операция, которую надо производить четко в соответствии с инструкциями. Чтобы их освоить, первые навыки курсанты получают в режиме виртуальной реальности.

«Суть сегодняшнего занятия заключается в том, что курсанты с помощью технологии виртуальной реальности смогут отработать выполнение сложных технологических операций тройного контроля», - рассказал курсант Егор Сясин.

Курсант в очках виртуальной реальности и со специальными манипуляторами видит перед собой точную 3D-копию внутренностей шахтно-пусковой установки «Сармата» - и может взаимодействовать с ними. Занятие идет под тройным контролем – все операции в РВСН проходят по обязательному принципу дублирования.

«Один человек выполняет, второй контролирует, как выполняется, третий руководит всем занятием, у него соответствующая документация, он делает соответственно по документации», - отметил курсант.

«Военная приемка» сняла цикл передач, посвященных громкой новинке – ракете «Сармат». Третий выпуск, который можно увидеть 5 июня в 10:30 по московскому времени на телеканале «Звезда», посвящен месту ракетной новинки в структуре РВСН.

В одном из прошлых выпусков командующий РВСН рассказал о главных отличиях «Сармата» от своего предшественника «Воеводы».