В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Сармат» в 3D: как выглядит виртуальный тренажер для будущих офицеров РВСН

Вадим Синицын
19:21 05.06.2022
Слушатели Академии РВСН прибыли из разных регионов страны. Это будущие командиры полков, и многим из них предстоит нести боевое дежурство именно на ракетном комплексе «Сармат».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Команда «Военной приемки» отправилась в главный специализированный вуз страны – Академию РВСН имени Петра Великого, чтобы узнать, как готовят к службе будущих офицеров. Их зоной ответственности станут важнейшие для защиты РФ области. В их руках окажется ядерный щит государства.

Слушатели Академии РВСН прибыли из разных регионов страны. Это будущие командиры полков, и многим из них предстоит нести боевое дежурство именно на ракетном комплексе «Сармат».

Разбираться в устройстве ракет для офицера РВСН важно, но еще важнее – научиться правильно обслуживать их. Простой пример - погрузка. Это важная операция, которую надо производить четко в соответствии с инструкциями. Чтобы их освоить, первые навыки курсанты получают в режиме виртуальной реальности.

«Суть сегодняшнего занятия заключается в том, что курсанты с помощью технологии виртуальной реальности смогут отработать выполнение сложных технологических операций тройного контроля», - рассказал курсант Егор Сясин.

Курсант в очках виртуальной реальности и со специальными манипуляторами видит перед собой точную 3D-копию внутренностей шахтно-пусковой установки «Сармата» - и может взаимодействовать с ними. Занятие идет под тройным контролем – все операции в РВСН проходят по обязательному принципу дублирования.

«Один человек выполняет, второй контролирует, как выполняется, третий руководит всем занятием, у него соответствующая документация, он делает соответственно по документации», - отметил курсант.

«Военная приемка» сняла цикл передач, посвященных громкой новинке – ракете «Сармат». Третий выпуск, который можно увидеть 5 июня в 10:30 по московскому времени на телеканале «Звезда», посвящен месту ракетной новинки в структуре РВСН.

В одном из прошлых выпусков командующий РВСН рассказал о главных отличиях «Сармата» от своего предшественника «Воеводы».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:48 В стране и мире
Видео
Резкий маневр и удар: опубликовано видео ДТП на Садовом кольце
18:43 В стране и мире
Видео
Курс на благополучие: как меняется жизнь в Запорожье и Херсонской области
18:31 Спорт
РФС направил протест в FIFA из-за Крыма на форме украинской сборной
17:11 В стране и мире
Видео
Ракетная «автономка»: как выглядит быт офицеров РВСН рядом с кнопкой «Пуск»
16:39 В стране и мире
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими националистами
Популярное
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.