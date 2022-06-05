Командующий РВСН: 95% группировки находится в постоянной боевой готовности

В РВСН продолжается перевооружение на комплексы с гиперзвуковой ракетой «Авангард».

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Девяносто пять процентов группировки РВСН находится сейчас в полной боевой готовности. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в беседе с «Военной приемкой» на телеканале «Звезда».

«Должен отметить, несмотря ни на что, 95% группировки находится в постоянной боевой готовности»,- сказал командующий.

Каракаев отметил, что в РВСН продолжается перевооружение на комплексы с гиперзвуковой ракетой «Авангард». Кроме того,уже в этом году должен встать на боевое дежурство первый полк с ракетами «Сармат» в Ужурском соединении, и количество их будет наращиваться.

Командующий также рассказал о планах по показателям современного вооружения в РВСН. Сейчас показатель составляет 83%, к концу этого года он должен превысить 86%.