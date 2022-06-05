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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Максим Крюков
04:20 05.06.2022
К настоящему моменту никаких дополнительных подробностей о запуске ракеты нет.
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
© Фото: Leonid Dubeykovskyi, Russian Look, Global Look Press
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сообщается, что запуск ракеты был произведен в рамках восемнадцатой демонстрации силы непокорного режима в этом году. Как уточняет агентство, о запуске объявил Объединенный комитет начальников штабов (JCS), уведомив об этом журналистов. Однако в комитете не раскрыли никаких дополнительных подробностей.

Ранее Центральное телеграфное агентство сообщило, что власти КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты в рамках испытания систем разведывательного спутника. Отмечается, что в проведении пуска принимала участие Академия национальной обороны.

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