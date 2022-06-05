В стране и мире КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Максим Крюков К настоящему моменту никаких дополнительных подробностей о запуске ракеты нет. © Фото: Leonid Dubeykovskyi, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap. Сообщается, что запуск ракеты был произведен в рамках восемнадцатой демонстрации силы непокорного режима в этом году. Как уточняет агентство, о запуске объявил Объединенный комитет начальников штабов (JCS), уведомив об этом журналистов. Однако в комитете не раскрыли никаких дополнительных подробностей.



Ранее Центральное телеграфное агентство сообщило, что власти КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты в рамках испытания систем разведывательного спутника. Отмечается, что в проведении пуска принимала участие Академия национальной обороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика