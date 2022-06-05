КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
К настоящему моменту никаких дополнительных подробностей о запуске ракеты нет.
© Фото: Leonid Dubeykovskyi, Russian Look, Global Look Press
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Сообщается, что запуск ракеты был произведен в рамках восемнадцатой демонстрации силы непокорного режима в этом году. Как уточняет агентство, о запуске объявил Объединенный комитет начальников штабов (JCS), уведомив об этом журналистов. Однако в комитете не раскрыли никаких дополнительных подробностей.
Ранее Центральное телеграфное агентство сообщило, что власти КНДР подтвердили запуск баллистической ракеты в рамках испытания систем разведывательного спутника. Отмечается, что в проведении пуска принимала участие Академия национальной обороны.