Из-за отказа тормозов поезда во Франции пострадали двадцать человек

По имеющейся информации, одиннадцать человек были доставлены в больницу.

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Во Франции недалеко от коммуны Понтарлье во время торможения туристического поезда у двух вагонов возникли проблемы с тормозными механизмами, что стало причиной столкновения с локомотивом. Об этом сообщает телеканал France 3.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали двадцать пассажиров, одиннадцать из них были госпитализированы с разной степенью травм. Как уточняет телеканал, один человек серьезно пострадал.

«Во время обычного путешествия на туристической железнодорожной линии Coni'fer произошла авария. Согласно информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза. Два вагона, перевозившие около тридцати пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. Согласно окончательным данным пожарно-спасательной службы Ду, одиннадцать были доставлены в больницу. Еще девять пострадавших не были госпитализированы», - следует из сообщения телеканала.

Накануне стало известно, что на юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов из-за внезапного схода оползня. Центральное телевидение Китая информирует, что в результате происшествия погиб машинист. По меньшей мере восемь человек пострадали.