На юге Китая скоростной поезд сошел с рельсов из-за оползня

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На юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов из-за внезапного схода оползня. Центральное телевидение Китая информирует, что в результате происшествия погиб машинист. По меньшей мере восемь человек пострадали.

Как уточняется, что инцидент произошел в 10:30 по местному времени (05:30 мск). Поезд следовал из Гуйян в Гуанчжоу. По сообщению СМИ, перед входом в туннель около станции Жунцзян поезд попал под оползень, который затронул железнодорожные пути. Седьмой и восьмой вагоны поезда сошли с рельсов.

Всех пострадавших доставили в больницу, среди них один проводник и семь пассажиров. Остальные 136 пассажиров поезда были в срочном порядке эвакуированы.

В мае в округе Медлинг в федеральной земле Нижняя Австрия с рельсов сошел поезд. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, еще 13 пострадали.