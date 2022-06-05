У берегов Швеции стартуют масштабные учения НАТО Baltops 2022

В международных учениях примут участие четырнадцать стран-членов Североатлантического альянса, а также Финляндия и Швеция, подавшие заявку на вступление в НАТО.

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Военно-морские учения стран-участниц НАТО Baltops 2022 начнутся сегодня вблизи побережья Швеции. Об этом сообщает латвийский портал LSM, ссылаясь на вооруженные силы страны.

В международных учениях примут участие четырнадцать стран-членов Североатлантического альянса, а также Финляндия и Швеция, подавшие заявку на вступление в НАТО. В общей сложности в мероприятиях по боевой подготовке будут задействованы сорок пять боевых кораблей, около семи тысяч военнослужащих, а также семьдесят пять самолетов и вертолетов.

Baltops - одни из крупнейших учений, проводимых в Северной Европе. В этом году подготовка сил НАТО будет приурочена к 500-летию морского флота Швеции, поэтому учения возьмут свое начало в Стокгольме. После этого последуют тактические маневры в акватории Балтийского моря и воздушном пространстве региона, завершатся учения в немецком городе Киль.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НАТО оказалась в неловкой ситуации после приглашения Турции на учения в Швецию. Сообщается, что участие турецких сил неизбежно создаст неловкие моменты в маневрах.

Напомним, Турция стала единственной страной, которая высказала свое несогласие с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» присоединению скандинавских стран к Альянсу.