Корабли Балтфлота отработают обнаружение и уничтожение подлодки «противника» во время учений

Также во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации Балтфлота корабли проведут ряд совместных учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного оружия.

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Корветы «Сообразительный», «Стойкий» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вышли в морские полигоны Балтийского флота для проведения совместного учения.

Во время выхода в море, экипажи корветов и сторожевого корабля начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника в морских полигонах.

В течение нескольких дней во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота корабли осуществят ряд совместных учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника. Для этого будут применены радиолокационные и гидроакустические средства и противолодочное оружие.

Помимо противолодочных задач, экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям. Вместе с тем они отработают упражнения по постановке радиоэлектронных помех, внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

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Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.